Ledra Palace geçiş kapısı yayalara açılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, yarından itibaren Ledra Palace geçiş kapısının yayalara açılacağını açıkladı.

BRT’nin haberine göre Özersay, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hükümet olarak yaptıkları değerlendirme sonucunda 22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan sağlanan Ledra Palace geçiş kapısının yarın itibariyle şimdilik sabah 08:00 akşam 20:00 saatleri arasında önceden olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine de açılması kararı aldıklarını kaydetti.

Özersay, daha önce açıkladıkları geçiş kurallarının burada da geçerli olacağını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay açıklamasında, genel anlamda kara kapılarından geçişe dair kuralları da hatırlatarak şunları kaydetti:

“A grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, açık olan tüm kara sınır kapılarını kullanabilecektir.

B grubu ülkelerden gelen yolcuların, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, ikinci teste tabi tutulacakları Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekmektedir.

C grubu ülkelerden gelen yolcuların, ülkemize girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, 14 günlük zorunlu karantina süresini geçirecekleri merkezlere götürülmek üzere Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekmektedir.”