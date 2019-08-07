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Lapta Belediyesi'nden yeni bir proje daha

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Lapta Belediyesi'nden yeni bir proje daha
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Lapta Belediyesi’nin ana uygulayıcı ve Alsancak Belediyesi’nin de iştirakçi olarak ortak yürüttüğü ‘’Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi’’hayat buluyor. Bu kapsamında AB tarafından desteklenen ‘’Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atıkların Geri Dönüştürülmesi Projesi’’ için Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve her iki belediyeden katılan proje ekibi, Avusturya'nın başkenti Viyana’daki Avrupa’nın en gelişmiş kompost üretim tesisleri yerinde ziyaret ederek inceleme fırsatı buldu.

Her iki belediye yetkilileri, Viyana Belediyesi’ne ve Avusturya Biogas ve Kompost Birliği’ne yönelik çalışma ziyareti gerçekleştirerek, bilgi alışverişinde bulundular.

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