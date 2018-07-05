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Kutlu Adalı yarın akşam anılacak

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Gazeteci -Yazar Kutlu Adalı'nın öldürülmesinin 22’nci yılı olan yarın akşam, yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışının yapılacağını duyurdu.

Kutlu Adalı yarın akşam anılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Edebiyat Derneği işbirliğinde yenilenen Kutlu Adalı Parkı’nın açılışı, Adalı için düzenlenecek anma etkinliği yapılacak.
Kutlu Adalı'nın öldürüldüğü yerden parka doğru yürüyüş yapılacak ve burada anma konuşmaları gerçekleştirilecek”  
Lefkoşa Türk Belediyesi, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kutlu Adalı Vakfı, Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği işbirliğinde düzenlenecek anma etkinliği saat 20.00’de başlayacak.


SOYALAN: “TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE”
Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, gazeteci ve yazar Kutlu Adalı'nın öldürülmesinin 22'nci yılında bir mesaj yayımladı. 
KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan tarafından yapılan açıklamada, Adalı'nın özgür düşüncelerinden ötürü evinin önünde öldürüldüğünü söyleyerek, bu olayın geride kalan 22 yılda hâlâ faili meçhuller arasında kalmasının da tarihte kara bir leke olarak kaldığını vurguladı. 
Soyalan ayrıca Adalı'yı ürettikleriyle her daim saygıyla anarak yaşatacaklarını da söyledi.

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