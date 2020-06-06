KKTC’de bugüne kadar ülkede görülen 108 hastanın 77 kişisinin yerel vaka olduğunu ve bugünkü durumda toplum olarak virüse karşı korunmaktan uzak olduklarını ifade eden Gürkut, “Kutlama yapma değil hazırlık yapma zamanı” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, ülkede Covid-19 hastalığı ile mücadele politikasını belirlemeleri gerektiğini ifade ederek, hükümetin konu ile ilgili yol haritasını belirlememesi durumunda; “ülkenin yalnızca sağlık alanında değil, ekonomik ve sosyal kayıplar da yaşayacağına” işaret etti.

KTTB Başkanı Gürkut, virüse karşı toplumun neredeyse tamamen korunaksız olduğunu ifade ederek, “Bu günleri kişisel koruyucu tedbirlerle yaşamayı öğrenerek, bu önlemleri yaşamımıza adapte ederek geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Gürkut yazılı açıklamasında, hükümetin, Covid-19 ile ilgili yol haritasını belirlemesi, hazırlıkları tamamlaması ve ilgili kesimlerle yasal zeminde işbirliğini artırarak çalışmaları hız kesmeden sürdürmesinin, toplum sağlığı açısından elzem olduğunu vurguladı.

Covid-19 pandemisinin hızı azalmakla birlikte mücadelenin tüm dünyada devam ettiğine işaret eden Gürkut, özellikle Covid-19 enfeksiyonunun daha yoğun yaşandığı şehir ve ülkelerdeki toplumsal bağışıklamaya bakıldığında, dünyadaki oranların hala daha toplum koruma eşiğinden çok uzakta olduğuna dikkat çekti.

New York’ta % 19,9, Londra’da % 17,5, Madrid’de % 11,3, Boston’da % 9,9, Stockholm’da % 7,3, Barcelona’da % 7,1 olan bağışıklama oranının KKTC’de % 0.036 olduğunu ifade eden Gürkut, şöyle devam etti:

“Covid-19 hastalığının R0 değerini 3 olarak kabul edersek, toplum koruma eşiği (population protection threshold; hastalığın yayılmaması için gereken toplumdaki bağışıklık yüzdesidir) %67’dir. Kısacası bu hastalık toplumdaki %67 kişinin bağışıklanması ile önemli ölçüde durma noktasına gelecektir. Bu verilere baktığımız zaman Covid-19 hastalığı ile mücadelenin devam edeceği kesindir.

ÜLKEMİZDE SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Haziran tarihli son verilerine göre ülkemizde toplam 108 vaka görülmüştür. Ülkemizin nüfusunun 300,000 olduğunu kabul edersek, toplumun % 0.036’sının bu hastalığı geçirdiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Kuzey Kıbrıs’taki hasta sayısına bakıldığı zaman toplumun bağışıklanması için hedeften (%67) çok uzakta olduğumuz görülmektedir.

ÜLKE POLİTİKASINI BELİRLEMEMİZ GEREKİYOR

KKTC olarak COVID-19 hastalığı ile mücadele politikasını belirlememiz gerekmektedir. Hükümetin konu ile ilgili yol haritasını belirlememesi durumunda ülke yalnızca sağlık alanında değil, ekonomik ve sosyal kayıplar da yaşayacaktır.

Ada olmamızı göz önünde bulundurursak ve dünyadaki ülkelere bakacak olursak iki seçenek gözükmektedir;

Ülke olarak izole yaşamaya devam edip etkin bir aşının piyasaya sürülmesini beklemek.

Bu seçenekte ekonomik olumsuzlukları ve aşının geliştirilip geliştirmeyeceğini de hesaba katmak gerekmektedir.

Hastalık için risk grubundaki kişileri korumaya devam ederken, daha az riskli bireylerin sosyal ve iş hayatlarını kişisel önlemler eşliğinde devam ettirmek ve bu arada hastalık geçiren olursa gerekli sağlık hizmetini eksiksiz verebilecek ve sağlık sistem kapasitesini aşmayacak şekilde kontrollü bulaşı sağlamak.

Bu seçenekte ise sağlık sisteminin altyapısı ve organizasyonu güçlü olmalıdır.”

Gürkut, dünyanın koronavirus mücadelesinde toplumsal bağışıklıktan hala uzak olduğuna da işaret ederek, “Bugünkü durumda toplum olarak virüse karşı korunmaktan uzağız ve sadece pandemiyi daha ileri bir tarihe erteliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KUTLAMA YAPMA DEĞİL HAZIRLIK YAPMA ZAMANI”

KKTC’de bugüne kadar ülkede görülen 108 hastanın 77 kişisinin yerel vaka olduğunu ve bugünkü durumda toplum olarak virüse karşı korunmaktan uzak olduklarını ifade eden Gürkut, “Kutlama yapma değil hazırlık yapma zamanı” dedi.

İkinci dalgaya hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Özlem Gürkut, şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ‘içinde bulunduğumuz dönemin kutlama yapma değil hazırlık yapma zamanı’ olduğunu açıklamıştır. DSÖ ayni zamanda yeni bulgular ışığında yeni tip Koronavirüse karşı alınabilecek önlemler konusunda kılavuzunu bir kez daha değiştirdiğini açıklayarak hükümetlere vatandaşlarına kamuya açık alanlarda bez maske (tıbbi maske değil) takmalarını önermelerini tavsiye etti. Yapılan açıklamada sağlıklı bireylerin kamusal alanlarda kumaş maske takmalarının virüsün bulaşmasından koruyucu etkisinin kişiler arası fiziki mesafe ve el hijyeninin sağlanması ile birlikte daha etkili olacağına da vurgu yapıldı.”