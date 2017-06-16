Kudret Akay, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Kudret Akay; Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürlüğü’ne Serap Destegül Redif; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’ne de Canan Altay atandı.

Fatma Bilen Görener ise Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü görevinden alındı.

Üçlü kararnameyle yapılan atamalar ve görevden alma, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kudret Akay’ın Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevi dün başlarken; Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürlüğü görevine getirilen Serap Destegül Redif’in ataması bugünden itibaren geçerli oldu.

Fatma Bilen Görener, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden 14 Haziran’da alınırken bu göreve getirilen Canan Altay’ın ataması da dünden itibaren yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı’nı daha önce Ahmet Havutçu yürütüyordu.