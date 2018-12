KTÖS, okullardaki zararı açıkladı

KTÖS sel felaketinin okullardaki bilançosunu açıklayarak, en çok zararın, yeni tamir edilen ve yeni yapılan okul binalarında olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) sel felaketinin okullardaki bilançosunu açıkladı.

KTÖS Başkanı Emel Tel konuyla ilgili yazılı açıklamasında, su sıkıntısı yaşanan KKTC’de bereket getirmesi gereken yağışların felakete dönüşmesinin insan hatasından kaynaklandığını belirtti.

“Ülkeyi yönetenlerin politik menfaat ve rant uğruna her türlü usulsüzlüğe göz yumduğu bu düzende son yağışlardan okullarımız da nasibini almıştır” diyen Tel, “Ne yazıktır ki, en çok zarar, yeni tamir edilen ve yeni yapılan okul binalarında görülmektedir. Bu da yapılan ihalelerin planlama-proje aşamasından bitiş aşamasına kadar tamamen kontrolsüz olduğunu ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

“RANT UĞRUNA…”

Yaşanan felakette tek tesellinin okullarda can kaybı olmaması olduğunu dile getiren Tel, şöyle devam etti:

“Bu ülkede yaşanan felaketten en son zarar görecek olan yapıların, devlet binaları, okullar ve hastaneler olması gerekirken, bizde tam tersi olması, rantın büyüklüğünü göstermektedir. Rant uğruna ortaya çıkan durumu kamuoyunun gündemine getirirken, yetkilileri de derhal önlem almaya davet ederiz.”

Tel’in açıklamasına göre bölge bölge yağıştan etkilenen okullar şunlar:

Lefkoşa merkez:

Atatürk İlkokulu: Dam izolasyonunun bozulması nedeni ile sınıflarda akıtma, elektrik sisteminde tehlike yaratmıştır.

Arabahmet İlkokulu; Sınıfları ve koridorları su basmış, bazı derslikler akıtmıştır. Elektrik fişlerinden de su akmıştır ve tehlike yaratmaktadır.

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu: İlkokulun bahçe düzenlemesi ve oyun parkı su baskınına uğramıştır.

Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu; Genel olarak okulun ve okul öncesi dersliklerinin tümüne yakını akıtmıştır. Müdür odası ve bir dersliğin tavanı çökmüştür. (Dam kısa bir süre önce açılıp yapılmıştı.)

Değirmenlik İlkokulu: Yeni yapılan okul öncesi dersliklerini ve okul bahçesini su basmıştır.

Gönendere İlkokulu: Elektrik tesisatı su almış ve elektrik kutusu zarar görmüştür.

Geçitkale İlkokulu: Damı akıtmış ve elektrik sisteminde arıza olmuştur. (Damlar 3 yıl önce açılıp tamir edilmişti.)

Cihangir-Düzova İlkokulu: Bahçe ve oyun parkı sel nedeni ile bertaraf olmuştur.

Girne:

Karakum Okul Öncesi: Yeni yapılan derslik ve ek binalar akıtmış, duvarlarda çatlaklar oluşmuştur. Binalar kesinlikle tehlike arz etmektedir.

Şht. Hasan Cafer İlkokulu: Yeni yapılan ek prefabrik binalar akıtmıştır.

Dikmen İlkokulu: Okul çok büyük bir yıkım yaşamıştır, okulun çevresindeki taş çevre duvarları yıkılmıştır. Okul bahçesine tonlarca taş ve çamur yığılmış ve kullanılamaz durumdadır. Ayrıca oyun parkı, yer parkeleri ve zeminler sökülmüştür. Okul şu an itibarı ile eğitime açılacak durumda değildir.”