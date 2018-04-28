Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’na Seran Aysal seçildi.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Oda’nın bugün yapılan 53. Olağan Genel Kurulu’nda, faaliyet ve mali raporların aklanmasından sonra, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak 53. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi.

Birlik organları şu şekilde oluşturuldu:

Yönetim Kurulu: “Evren Çavdır, Mert Girgen, Serkan Abbasoğlu, Tunç Adanır”

Yüksek Onur Kurulu: “Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı, Aydın Öztemel

Hasan Demirel , Seyit Yorgancıoğlu, Sümer Kaya – Kurul Üyeleri, Bora Tüccaroğlu ve Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyeleri.”