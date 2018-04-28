banner107
BMW M2'ye Competition dopingi
BMW M2'ye Competition dopingi
12 0
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
Kıbrıs Türk şiiri duayenlerinden Balman hayatını kaybetti
41 0
Görneç, Maraşlı’ya ağladı
Görneç, Maraşlı’ya ağladı
76 0
Retro yine Girne’yi salladı
Retro yine Girne’yi salladı
55 0
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
36 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
197 0
5.7B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
43 0
banner82
banner147

KTMMOB Başkanlığı'na Seran Aysal seçildi

banner27

KTMMOB Başkanlığı'na Seran Aysal seçildi
banner137

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanlığı’na Seran Aysal seçildi.
KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, Oda’nın bugün yapılan 53. Olağan Genel Kurulu’nda, faaliyet ve mali raporların aklanmasından sonra, 2018-2020 yılları arasında görev yapacak 53. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi. 
Birlik organları şu şekilde oluşturuldu: 
Yönetim Kurulu: “Evren Çavdır,  Mert Girgen,  Serkan Abbasoğlu, Tunç Adanır” 
Yüksek Onur Kurulu: “Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı, Aydın Öztemel
Hasan Demirel , Seyit Yorgancıoğlu, Sümer Kaya – Kurul Üyeleri, Bora Tüccaroğlu ve Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyeleri.” 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.