banner237
Vicdani ret için karar günü
Vicdani ret için karar günü
21 0
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
Liseler futsal yarı finalistleri belirlendi
61 0
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
Akıllı Telefonumuzu Şarj Ederken Yaptığımız Hatalar
135 0
Yılın ilk bebekleri iki kız
Yılın ilk bebekleri iki kız
42 0
Göçmenköy yıldızların peşinde
Göçmenköy yıldızların peşinde
448 0
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
Baray'ın 8’inci yaş mutluluğu
31 0
Esentepe'de 2 ayrılık
Esentepe'de 2 ayrılık
201 0
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
Yılbaşı sofrası hazırlarken çocukları unutmayın!
22 0
banner82

KTHY Davasına bugün devam ediliyor

banner27

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı, tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün saat 10.30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülecek.

banner210
KTHY Davasına bugün devam ediliyor
banner215

 

17 Aralık’ta görüşülen dava tarafların savunmalarını hazırlaması için bugüne ertelenmişti.

KTHY binası yaklaşık 22 milyon TL’ye satılmıştı.

KTHY’nin Vakıflar Bankası’na olan 2 milyon 750 bin TL borcu bu paradan ödenmişti. Kalan paranın alacaklara nasıl dağıtılacağı konusunda mahkeme huzuruna taşınan iki yol var.

Şirketler Yasası uyarınca alacaklıkların dağıtılması konusunda öncelik personelin ve İhtiyat Sandığı’nın 46/98 sayılı yasaya göreyse öncelik Maliye Bakanlığı’nın.

Tarafların bugün mahkemeye savunmalarını aktarması bekleniyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.