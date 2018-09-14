Koop ürünlerinde fiyat dengesizliği

Koop Süt, marketlerdeki fiyatların 3 Eylül’de yapılan zammın ardından ortaya çıkan fiyatların çok üzerinde olduğunun tespit edildiğini bildirdi

Koop Süt, süt ve süt ürünlerinde KDV dahil fiyatlarını açıkladı, vatandaşlara çağrı yaparak market satış fiyatlarındaki dengesizlikleri kendilerine bildirmelerini istedi. Duyuruda, marketlerdeki fiyatların, 3 Eylül’de yapılan zammın ardından ortaya çıkan fiyatların çok üzerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu fiyatların çok üzerinde olduğunu tespit ettiğiniz satış noktalarını bizlere bildirmeniz, tarafımızdan gerekli müdahalenin en kısa zamanda yapılmasını sağlayacağından bu konudaki desteğiniz de bizler için son derece önemlidir.” denildi.

Koop Süt’ten yapılan açıklama şu şekilde:

“Tüm halkımızın dikkatine,

Bilindiği üzere 3 Eylül 2018 tarihinde ham süt fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki artış nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak ürünlerimize fiyat ayarlaması yapmıştık. Ancak son bir haftadır market satış fiyatlarında, siz değerli müşterilerimizi mağdur eden dengesizlikler olduğunu üzülerek saptamış bulunmaktayız. Belirtmek isteriz ki, KOOP SÜT 60 yıldır Kıbrıs Türk Halkı’nın öz varlığıdır. KOOP ürün fiyatlarının açıkladığımız fiyatların çok üzerinde olduğunu tespit ettiğiniz satış noktalarını bizlere bildirmeniz, tarafımızdan gerekli müdahalenin en kısa zamanda yapılmasını sağlayacağından bu konudaki desteğiniz de bizler için son derece önemlidir. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet tüm yerli üreticiler gibi bizlerin de bu kriz döneminde uğrayacağı haksız suçlamaların önüne geçecektir.

Güncel KDV dahil fiyat listemiz aşağıdaki gibidir.”