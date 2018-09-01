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Kontak kapatma eylemine ceza

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Mağusa’da da “Kontak Kapatma Eylemi” gerçekleştirildi. Ancak polis çember bölgesinde duran iki araca ceza kesti

Kontak kapatma eylemine ceza
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Akaryakıt zammını protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden ada genelinde eylem planı hazırlayan vatandaşlar, Gazimağusa Zafer Anıtı Çemberi’nde eylem gerçekleştirdi.

MHA’nın haberine göre dün saat 11.00’da birçok ilçede olduğu gibi Gazimağusa’da da “Kontak Kapatma Eylemi” gerçekleştirildi. Eylem sırasında polis trafiğin aksamasına sebep olan araç sahiplerini ikaz etmesinin ardından, çember bölgesinde duran 2 araca da 236 TL ceza kesti.   

Sosyal medya üzerinden katılımın yoğun olacağı beklenirken, Gazimağusa’da gerçekleşen eyleme katılımın az olması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların zamma tepkisiz kalması, eyleme katılanlar tarafından yadırgandı.

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