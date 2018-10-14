KKTC’de emlak sektöründe bir ilk

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TURYAP işbirliğiyle “Arabuluculuk Çözüm Merkezi” hayata geçiriliyor…

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TURYAP işbirliğiylehayata geçirilen“Arabuluculuk Çözüm Merkezi”’nin; Emlâk Yatırım Analizi, Yönetimi ve Değerleme, Web-Tapu, Müzayede, Arabuluculuk ve Tahkim, FiNTECH, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme ile diğerkatma değerli hizmetleri kullanıma sunuluyor. Bu Merkez ile alanlarında uzman olan emlak sektörünün temsilcileri ile arabulucular, bilirkişiler ve akademisyenlerin işbirliği sayesinde katma değerli hizmetlerin hızlı, etkin ve az maliyetle sunulması hedefleniyor.

“TURYAPARABULUCULARA ÖZEL MERKEZ AÇIYOR”

KKTC’’demahkemelerien çok meşgul eden konuların başında özel hukuk uyuşmazlıkları geliyor. Alacak-verecek anlaşmazlıkları, kiracı-kiralayan, işçi-işveren,tazminat, tüketici-satıcı, miras ya da boşanma, döviz/Sterlin’den TL’ye geçiş, sigorta ve benzeridavalardan kaynaklı gayrimenkul paylaşım sorunları ile marka-patent-tasarım davaları bunlarınen çarpıcı örnekleridir.Tarafları birbirine düşüren bu sorunları mahkemeye gitmeden çözmenin bir yolu daha var: “Arabulucular”.

Adliyelerde 5bin dosya bekliyor. Sürecin uzaması hak sahiplerini mağdur ediyor!. Bu konudaki boşluğu doldurmak için, Türkiye’den sonraKKTC’de ilk kez Uluslararası ve AB standartlarındaÇözüm Merkezi kuruldu. Merkezin çıkış noktası, 2012 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk yasası.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ve TURYAPbu Merkez’de birlikte düzenlediklerikaliteli eğitimler sonucu Arabuluculuk Sertifikası vermeyi hedeflemektedir. En az 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular, aldıkları eğitimden sonra girdikleri sınavı başarıyla geçerlerse, arabulucu olabiliyor. Dünyada 135 ülkede bu sistem uygulanıyor.

Prestijli, konforlu ve güvenli bir ortamda, hukukçuların ihtiyaç duyacağı her detayın düşünüldüğü Merkez’de, farklı metrekarelerde ofis seçeneklerinin yer aldığı Çözüm Merkezi’nde satış ve kiralamalar başladı.Bununla birlikte, sanal ofis sistemi ve yeni teknolojiler ile elliden fazla arabulucuya hizmet vermeyi planlayan Merkez’de; işveren ve işçi ihtilaflarının yanı sıra ticari, mülk paylaşımı ve sözleşmelerden doğan kompleksuyuşmazlıkların adil, hızlıve düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla,etkin ve güvenli hizmetlerveriliyor.

Arabulucu olarak görev yapan hukukçuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ofislerde güvenlik, kayıt, sekreterya, ofis ve IT hizmetleri, karşılama, ikram, posta adresi, kurye/posta teslimi ve ulaştırılması, otopark ve sair hizmetler veriliyor. Bu alandahizmet veren hukukçuların en büyük ihtiyacı olan toplantı odaları da eş zamanlı kullanıma uygun olarak tahsis edilebiliyor. Uzman Arabulucular, adliye ve iş merkezlerinin çalışma saatlerinden farklı olarak 7 gün 24 saat kullanıma açık olan ofis ve toplantı odaları sayesinde zaman yetersizliğinden dolayı çözüme ulaşmayan ihtilaf kalmayacak. Mahkeme sürecinde ortalama 1,5 yılı bulan bilirkişi raporlarının9 günde teslim edilmesi planlanıyor.

Tüm hukuki konularda uzmanlarının bir arada olduğu TURYAP Çözüm Merkezi’nde; zaman ve maliyet minimuma indirilirken gizlilik, uzmanlık ve verimlilik esas alınıyor. İhtilafa konu gayrimenkul ise; uzlaşı sonrası, istendiği takdirde TURYAP güvencesi ve yaygınlığı ile uyuşmazlık çözüme kavuşturuluyor. TURYAP Çözüm Merkezi’nde arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme hizmetlerinin yanı sıra, müzayede salonu ve arabuluculuk eğitimleri için programve dersliklerDoğu Akdeniz Üniversitesi’nindestek ve katkılarıyla sunuluyor.