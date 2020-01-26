Kız Kardeşim Projesi, Lefkoşa’daki kadınlarla buluştu. Proje ile kadınların ekonomik hayata katılabilmek için desteklenmesi hedefleniyor

Kadınların ekonomik hayata katılabilmeleri amacıyla gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi hedefiyle üretilen Kız Kardeşim Projesi, Lefkoşa’daki kadınlarla buluştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile yürütülen, Kaner Şirketler Grubu, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Kız Kardeşim Projesi’nin Lefkoşa buluşması, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi.

Basın toplantısıyla başlatılan etkinlik eğitim çalışması ile devam etti.

Etkinliğin sonunda katkı koyanlara teşekkür belgeleri sunuldu.

Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Şirketler Grubu yöneticilerinden Didem Kaner, Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, çeşitli kurumların temsilcileri ve projeye destek veren kadınlar katıldı.

ÖZGER: “BU GİBİ PROJELERİ YA DESTEKLİYOR YA DA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan Coca Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, tüm dünyada toplumların kalkınmasının kadınların ekonomik hayatta var olması ile mümkün olduğuna inandıklarını kaydetti ve bu sebeple de faaliyet gösterdikleri hemen her ülkede Kız Kardeşim gibi projeleri ya desteklediklerini ya da kendilerinin hayata geçirdiklerini söyledi.

Özger, Kız Kardeşim Projesi’nin Türkiye’de 2015 yılında kendi inisiyatifleri ile başlamış bir proje olduğunu, Türkiye’de belirli bir yere geldikten sonra da gözlerini Kıbrıs’a çevirdiklerini ifade etti.

Özger, ilk eğitimleri iş ortakları Kaner Şirketler Grubu ve Lefke Belediyesi ile birlikte İş Kadınları Derneği’nin katkılarıyla Lefke’de verdiklerini belirtti.

HARMANCI: “KADIN VE KADINA DAİR ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEYE GAYRET EDİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bir çok farklı alanda kadın ve kadına dair çalışmaları desteklemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Global bir markanın bu ve buna benzer konularda sahada aktif şekilde bulunmasını önemsediğini dile getiren Harmancı, “Bu, sadece tüketici pozisyonunda olmadan biraz da tükettiğimiz bu ürünlerin bizler adına da, kadın adına da emek adına da bir noktadan evrilebileceğine güzel bir işarettir” dedi.

“HALEN EKONOMİK HAYATA KATMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİRÇOK KADIN VAR”

Harmancı, Kız Kardeşim Projesi’nin Türkiye’de biraz daha farklı, bölge bölge değişkenlik göstererek uygulandığını, Lefkoşa’da ise hali hazırda iş sahibi girişimci kadınların farklı alanlarda yaptıkları işleri çok daha öteye götürecekleri bir formatta olacağına işaret etti.

Harmancı, “Keşfedilmeyi bekleyen, ekonomik hayata katmak zorunda olduğumuz birçok kadın var. Bu yüzden belki de buradan sizler elçi olarak çıkacaksınız ve o eli onlara hep birlikte uzatacağız. Ben her yıl İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği etkinlikler vasıtası ile birçok başarılı kadınla tanışıyorum. O etkinlikte dikkatimi çeken en önemli unsur hala daha yönetici pozisyonunda olan az sayıda kadının var olmasıdır. Global markaların bile sadece yüzde 11’inin CEO’su kadın, ortada yüzde 30’u aşamamış kadın emeği var. O yüzden hem ülkemizde hem de dünyada daha kat edilecek çok yol olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

“KADIN ÇALIŞMALARI MERKEZİ BU VE BUNA BENZER ÇALIŞMALARI HIZLANDIRACAK”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde hizmete koymayı planladıkları Kadın Çalışmaları Merkezi konusunda katılımcılara bilgiler veren Başkan Harmancı, bu merkez sayesinde bu ve buna benzer çalışmaları hızlandıracak ve motive edecek bir unsur oluşturulacağını söyledi.