Kırık mazgal yenilendi

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bulunan kırık kanalizasyon mazgalı, Güzelyurt Belediyesi ekiplerince yenilendi

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt İlçesi merkezinde bulunan tehlikeli kırık mazgal HALKIN SESİ’nin yaptığı haberi üzerine değiştirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyon mazgalının kırık olması sonucu yaya ve araçlara tehlike oluşturduğu yönündeki haberimiz üzerine geçtiğimiz günlerde Güzelyurt Belediyesi buraya yeni mazgal koyarak olası bir tehlikeden yaya ve araçları korumuş oldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar belediyenin hassasiyetine teşekkür ederek, olası bir kötü kazanın önüne geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdiler.