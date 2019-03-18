banner255
Adım Adım Çanakkale Savaşı
Adım Adım Çanakkale Savaşı
9 0
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
Lefke, Güzelyurt'ta geçildi
29 0
 
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
“Kuyruk yağı kilo aldırmaz, zayıflatır”
6 0
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
Henry, Gençler Birliği'nin hayallerini yıktı
43 0
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
Fiat'tan 120'nci yıla özel konsept
22 0
32 0
13 0
banner82

Kimyasal işleme maruz kalan besinler

banner27

Bazı sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar sebze ve meyvelerde çeşitli şekillerde belli olabiliyor. Peki, meyve ve sebzelerde kimyasalların olup olmadığını nasıl anlayabileceğiz?

banner262
Kimyasal işleme maruz kalan besinler
banner267

Satın alırken bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte kimyasal işleme maruz kalan o besinler…

Domates:

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki domatesler yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.

undefined

Patates:

Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir. 

undefined

Bal kabağı:

Kış mevsiminde sofralarınızı şenlendiren bal kabağı da ilaca maruz kalabilir. Kabağın dışı pürüzsüzse ilaca maruz kalmadığı söylenmektedir. Tam tersi, eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa, bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.

undefined

 

Salatalık:

Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.

undefined

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.