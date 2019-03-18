Kimyasal işleme maruz kalan besinler

Bazı sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Ancak bu kimyasallar sebze ve meyvelerde çeşitli şekillerde belli olabiliyor. Peki, meyve ve sebzelerde kimyasalların olup olmadığını nasıl anlayabileceğiz?

Satın alırken bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte kimyasal işleme maruz kalan o besinler…

Domates:

Domatesin ilaçlı olup olmadığını anlamak oldukça basittir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki domatesler yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından tehlikeli olabilir. Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur.

Patates:

Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir.

Bal kabağı:

Kış mevsiminde sofralarınızı şenlendiren bal kabağı da ilaca maruz kalabilir. Kabağın dışı pürüzsüzse ilaca maruz kalmadığı söylenmektedir. Tam tersi, eğer life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa, bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.

Salatalık:

Salatalıkta domates gibi yaz mevsiminde tüketilmelidir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabilir.