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Kimliği tespit edilen 4 şehit daha defnedildi

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Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki toplu mezarlardan çıkarılan kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi sonucu, kimlikleri belirlenen Derviş Sadık Özkuyucu (1910-1974),  Havva Safık Özkuyucu (1919-1974), Fatma Mehmet Tavukcu (1958-1974) ve Halil Hüseyin Karabardak (1909-1974) için Muratağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedildi

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Kimliği tespit edilen 4 şehit daha defnedildi
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Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamından, kimliği tespit edilen 4 şehit daha bugün Muratağa-Sandallar Şehitliği’de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Muratağa, Sandallar ve Atlılar’daki toplu mezarlardan çıkarılan kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi sonucu, kimlikleri belirlenen Derviş Sadık Özkuyucu (1910-1974),  Havva Safık Özkuyucu (1919-1974), Fatma Mehmet Tavukcu (1958-1974) ve Halil Hüseyin Karabardak (1909-1974) için Muratağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde tören düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de katıldı.  
Törende, şehitler için saygı marşı eşliğinde, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. Şehitlerin naşının sarılı olduğu bayraklar şehit yakınlarına teslim edildikten sonra şehitler toprağa verildi.
Muratağa-Sandallar-Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, törende yaptığı konuşmada, mücadele yıllarında Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin savunmasının, mücahit koruması altında olmadığından erkekler tarafından av tüfekleriyle yapılmakta olduğunu;  Barış Harekatı’nın başlatıldığı 20 Temmuz 1974  sabahında Rum ordusunun bu üç köyün erkeklerini toplayıp esir kamlarına götürdüğünü, 14 Ağustos’a kadar da köyün savunmasız, kadın ve çocuklarının her tür tacize maruz kaldığını anlattı.
Rum ve Yunanların 14 Ağustos sabahı çocuk ve kadınları hunharca katlederek toplu olarak gömdüğünü kaydeden Aşır, Rum ve Yunan askerlerinin katliam yaparak savaş suçu işlediğini kaydetti.
Aşır, Derviş Sadık,  Havva Safık, Fatma Mehmet ve Halil Hüseyin’i ancak öldürülmelerinden 43 yıl sonra sonsuzluğa uğurlayabildiklerini, ancak şimdi başucunda dua okuyabilecekleri bir mezarları bulunduğunu kaydetti.

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