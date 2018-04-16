Kıbrıs’ta Katı Atıklar Araştırması sonuçları

Güney Kıbrıs’ta ankete katılım sağlayanların %71’inin çevre sorunları konusunda en çok hava kirliliğinden ötürü endişe duyduğu açıklandı. Kuzey Kıbrıs’tan katılımcıların %94’ü, Güney’den %89’u etraflarında çevre sorunu olduğunu düşünüyor

Yeşil Barış Hareketi’nin, AB hibe programı çerçevesinde yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi kapsamında iki toplumlu olarak gerçekleştirdiği “Kıbrıs’ta Katı Atıklar ve Geri Dönüşüm Farkındalık Araştırması”nın sonuçları AB Bilgi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıya Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Sahir, Güney Kıbrıs’tan Cans for Kids Başkanı Evie Lanitis, AB Sivil Toplum Politikaları Yöneticisi Charlotte Goyon, Cans For Kids Yönetim Kurulu Üyesi Rosie Charalambous, Programın Yöneticisi Ziliha Uluboy katıldı.

AYTAÇ

Toplantıda konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç geri dönüşümle ilgili farkındalık anketinin adanın kuzeyinde ilk kez yapıldığını belirtti ve bunun gelecekteki strateji ve politikaların belirlenmesinde önemli rol oynayacağını kaydetti.

GOYON

AB Yöneticisi Charlotte Goyon da anket sonuçlarının neyin eksik neyin doğru yapıldığını göstereceğini belirterek, inisiyatif alan kişilerin dahil edilmesiyle projenin daha sürdürülebilir hale getirilebileceğini ifade etti.

Goyon bu tür etkinliklerin artması ve katı atıkların azalmasını diledi.

Goyon’un konuşmasının ardından basın için sunumu Programın Yöneticisi Ziliha Uluboy yaptı.

GÜNEY’DE HAVA KİRLİLİĞİ ENDİŞE KAYNAĞI

Güney Kıbrıs’ta ankete katılım sağlayanların %71’inin çevre sorunları konusunda en çok hava kirliliğinden ötürü endişe duyduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs’tan katılımcıların %94’ü, Güney’den %89’u etraflarında çevre sorunu olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların, kimyasal atıklar, inşaatların yeşil alanları yok etmesi, CMC ve taş ocakları atıkları ile dere yataklarının kapatılması gibi sorunlara değinmesi farkındalığın boyutunu gösteriyor.

“KATI ATIKLAR ‘ÖNEMLİ DERECEDE’ ZARAR VERİYOR”

Katı atıkların verdiği zarar boyutunun katılımcılar tarafından “önemli derecede” olarak ifade edilmesi, katı atıkların doğaya verdiği zarar ve buna yönelik yapılacak politikaları kolaylaştırıyor. Anket sonuçlarına göre, insanların katı atığın verdiği zarara karşı bilinci, çözüm önerilerine katılımını yüksek oranda sağlayacak.

Ankette geri dönüşümün fazla olmasının insanların hayat pratikleri içine girmesini sağlayacağı ve artmasının, geri dönüşüm farkındalığını da artıracağı kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARALARI…

Anket sonuçlarına göre, belediyeler, okullar, devlet kurumları, üniversitelerle kurulacak ilişki insanların gözünün önünde olacak “geri dönüşüm kutu/kumbaralarına” ilgiyi artıracak ve geri dönüşüme duyarlılık artabilecek.

Umut Tenekeleri Projesi’nin atıkların geri dönüşümü için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada bu adımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar gerektiği de belirtildi.