“Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” adlı kitap Karavezirler’e hediye edildi…

Kıbrıs Türk Edebiyatının ve Kıbrıs Türk müzik dünyasının başarılı isimlerinden, fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı bugün (05.08.2019), Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek, “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” adlı kitabı hediye etti.

Başkan Ali Karavezirler; her biri fotoğraf alanında önemli çalışmalara imza atan ve “Prime Four” ismiyle 2012 yılında bir araya gelen Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu’nun 3 yılı aşkın bir süredir, kendilerine özgü davranışlarıyla fotoğrafladıkları gurbetlerin fotoğraflarını içeren kitabı almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Yıltan Taşçı’ya teşekkür etti.