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Kıbrıs'taki dini temsilciler bir araya geldi

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İsveç Büyükelçiliği bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi” çatısı altında çalışmalar yapan Kıbrıs’taki dini temsilciler, dün sabah yine İsveç Büyükelçisi’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek “yararlı” olduğu açıklanan bir görüşme gerçekleştirdiler.

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Kıbrıs'taki dini temsilciler bir araya geldi
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Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin organizasyonuyla İsveç’in Kıbrıs  Büyükelçisi’nin ikametgahında  görüşen Kıbrıs’taki 5 dini temsilci diyalog ve iş birliklerine yönelik taahhütlerini ifade ettiler; ayrıca Kıbrıs’ta dini özgürlük, insan hakları ve uzlaşmaya yönelik ortak çabalarını yoğunlaştırma kararı aldılar.

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının başında geçtiğimiz hafta  Yeni Zelanda’da  gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden masum  Müslümanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dini yetkililer daha sonra son zamanlarda  yıkılan St. James Kilisesi’ni ziyaret etiler ve kilisenin durumundan duydukları üzüntüyü dile getirdiler ve St James ile St George Kiliseleri’nin daha fazla gecikmeden restore edilip güçlendirilmesine yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydettiler.

Dini temsilciler, gittikçe artan kutuplaşma, İslamofobi, Hristiyanofobi  ve Yahudi aleyhtarlığını göz önünde bulundurarak,  din ve inancın anlaşmazlıkların çözümü, çatışmaların dönüştürülmesi ve barış inşasında oynadığı önemli rolü tartıştılar.

“Umutsuzluk ve hayal kırıklıklarına rağmen” temsilciler, “olumlu hususlara,  birlikte güven inşası, karşılıklı anlayışa katkı ve umut yeşertmeye odaklanma” konusunda fikir birliğine vardılar.

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