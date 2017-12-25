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Kıbrıs'ta 2018 seçim yılı olacak

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KKTC’de 7 Ocak’ta erken genel seçim yapılacak. Güney Kıbrıs ise 28 Ocak'ta “Başkanını” seçmek amacıyla sandık başına gidecek. Temmuz 2018'de ise KKTC'ye yerel seçimler yapılacak

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Kıbrıs'ta 2018 seçim yılı olacak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak "genel" seçim ile Güney Kıbrıs Rum kesiminde yapılacak “başkanlık” seçimi, Ada'da 2018 yılının en önemli gündemini oluşturacak.
KKTC’de 7 Ocak’ta erken genel seçim yapılacak. Güney Kıbrıs ise 28 Ocak'ta “Başkanını” seçmek amacıyla sandık başına gidecek.
Seçimlerde, son 5 yıldır müzakereleri yürüten muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile çözüm yanlısı komünist AKEL partisinin desteklediği Stavros Malas ve Demokrat Parti’nin (DİKO) adayı Nikolas Papadopulos öne çıkıyor.
MÜZAKERELER NİSAN, MAYIS AYINDA BAŞLAYABİLİR
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs sorununun çözümünde yoğun bir mesai harcamış Rum lider Anastasiadis’in tekrar kazanması durumunda ise müzakerelerin nisan veya mayıs ayında tekrar başlayabileceği belirtiliyor. Ancak Türk tarafı yarım asırdır süren müzakerelere artık ucu açık bir şekilde masaya oturmak istemiyor.
İsviçre’nin Cenevre kentinde garantör ülkelerin de katılımıyla ocak ve temmuz 2017'de yapılan Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ
Güney Kıbrıs’ı bekleyen diğer gelişme ise Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında enerji alanındaki üçlü liderler zirvesi, 2018 yılında da devam edilecek. Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır arasındaki üçlü iş birliğinin bir sonraki zirvesinin 2018 yılı başlarında Girit Adası’nda yapılacağı belirtiliyor. 
Öte yandan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya arasında imzalanan doğalgaz mutabakat zaptının dört ülkenin enerji bakanları arasında 2018 yılı içinde imzalanması bekleniyor. 
Dört ülke enerji bakanlıklarının teknik komitelerin görüşmeler gerçekleştirmeye devam etmeleri ve Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve İtalya arasındaki “Sınır Ötesi Anlaşmasının” 2018 yılında imzalanması konusunda anlaştıkları belirtiliyor.

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