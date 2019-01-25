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Kıbrıs sorunu için Haziran’ı beklemek gerek

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Başbakan Erhürman, Türkiye’de Mart sonu yapılacak yerel seçimler ve Mayıs’taki AP seçimi nedeniyle, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi

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Kıbrıs sorunu için Haziran’ı beklemek gerek
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Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunulduğuna işaret ederek, Türkiye’deki yerel seçimler ve mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman bir araya geldi.

Haftalık olağan görüşmeleri çerçevesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıcı ve Erhürman’ın toplantısı yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs sorununda bir durağan dönem içinde bulunulduğuna işaret ederek, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’un bir görev üstlendiğini ancak, hem Türkiye’deki yerel seçim, hem de mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimi nedeniyle Kıbrıs sorunundaki gelişmeler için haziran ayını beklemek gerekeceğini söyledi.

Seçim süreçlerinin devreye girmesiyle sürecin hazirana kadar sarkacak gibi göründüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, özellikle doğal gaz, hidrokarbon ile ilgili problemin bu dönem içinde bazı sıkıntılar yaratabileceğini, dolayısıyla bunların Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Erhürman ayrıca, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün adaya geleceğini ve önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekli bir toplantı yapacağını, ardından da Mecliste temsil edilen siyasi partilerle bir araya geleceğine işaret ederek, bu toplantı öncesinde hükümet- Cumhurbaşkanlığı koordinasyonu yaptıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

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