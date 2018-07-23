Kıbrıs için diplomasi trafiği

BM, Kıbrıs için bir kez daha nabız yokluyor. BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, bugün Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute’u saat 15.30’da kabul edecek.

Lute, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bugün görüşecek.

Kıbrıs ziyaretinin ardından Ankara, Atina ve Londra’yı ziyaret edecek olan Lute’un doğrudan BM Genel Sekreterini bilgilendirmesi bekleniyor