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Kıb-Tek'den sayıştaya bir dosya daha

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığı, eski yönetimle ilgili Sayıştay’a bir dosya daha verildiğini açıkladı.

Kıb-Tek'den sayıştaya bir dosya daha
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Konuyla ilgili Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda son 20 aydır devam eden ve İsmet Akim’in Yönetim Kurulu Başkanlığı dönemine ait icraatlarla ilgili sürdürdüğü iç soruşturma neticesinde elde edilen bulgular çerçevesinde bir dosya daha Sayıştay Başkanlığı’na sunuldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Daha önce yasadışı olarak çalıştırılan 42 personel ve kurumu zarara uğratan  uygulamalarla ilgili Sayıştay Başkanlığı’na teslim edilen dosyalardan sonra önceki dönemde bazı kişilere özel bir uygulama ile bağlantı bedeli bağışlanarak enerji sağlandığı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu 1 milyon TL üzerinde bir zarara uğratıldığı tespit edildi.

Sayıştay Başkanından söz konusu usulsüzlüğün ivedilikle araştırılması ricasında bulunuldu, daha önce sunulan dosyaların da incelenerek sonuçlandırılması talep edildi.”

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