Kelle, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, kadınların tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği nedeniyle büyük bir yükü omuzladığını kaydetti.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Çavuş Kelle, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü fikrinin 1995’te Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya Kadın Konferansı'nda belirlendiğini kaydetti.

“Ülkemizde kadın çiftçilerimizi artırmanın yollarını bulmamız gerekir” diyen Kelle, kadın çiftçilerin daha çok, gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda çalıştığını kaydetti.

Kelle, “Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta kırsal kesimde kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar” dedi.