Kazılan yolda fırlayan taş, gözünü kör ediyordu

Lefkoşa’nın Yenişehir Bölgesi’nde yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolda ortaya çıkan taşlardan biri karşıdan gelen araçlardan fırladı ve bir sürücünün yüzüne çarpıp yaralanmasına yol açtı

Murat ARSLAN

Ülkemizde özellikle son zamanlarda büyük şehirlerde devam eden alt yapı çalışmaları zaman zaman görünmez kazalara sebebiyet verirken, dün Lefkoşa’da yaşanan böyle bir kaza milli vücut geliştirme sporcusu Süleyman Halilibrahim’i isyan ettirdi.

Dün sabah saatlerinde Lefkoşa’nın Yenişehir Bölgesi’nde aracıyla ilerlemekte olan Süleyman Halilibrahim bu yol üzerinde yapılmakta olan alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılardan dolayı yol içinde bulunan moloz ve taşların karşıdan gelen araçların lastiklerinden fırlaması nedeniyle yüzüne gelen taş parçası nedeniyle yaralandı.

Bu olayla ilgili sosyal medyadan isyanını dile getiren Süleyman Halilibrahim şunları yazdı:

“Aferin be kim ise bu yolları yapan!!!!

Yenişehir ışıklarındaki ne olduğu belirsiz yolda başıma gelen olay

Seyir halindeyken camı açık olan aracımın içine, bitmek bilmeyen yol çalışmalarının düzensiz bir şekilde yapılmasından kaynaklı yolun ortasındaki 100’lerce taş parçasından fırlayan taş hazır gözümü çıkarsın ,ya gözüm kör olsaydı?????

Kim karşılayacaktı bunu ???

Nereye mi giderdim???

Araç Kayıt Seyrüsefer Dairesine. Çünkü ayni model, ayni motor gücü araçlardan farklı olarak benim aracım 5 kg fazla yazıldı diye 250 TL kusur fazla ödediğimi fark ettim 4 yıl boyunca. O 5 kg sanırım ya havadır yada benzindir bunun standardı yok mu ??????

Fabrika kg yok mu?????

Gideyim dedim onu sorayım yolda başıma gelen....

Vergiyi neden ödüyoruz???

İyi be cidden !!!!

Vergi öde her şeyi zamlı öde ve yolda giderken da camları kapatmak zorundayık taş fırlayabilir malum heryer kazı çalışması.”