Kaymaklılılar kenetlendi

Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, LTB başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyelerinin de aralarında olduğu kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede kulübe 110,000 TL katkı yapıldı

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı yönetimi geçtiğimiz akşam kulüp lokalinde camiayı bir araya getiren bir rakı gerçekleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, LTB başkanı Mehmet Harmancı ve meclis üyelerinin de aralarında olduğu kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecenin sunuculuğunu Hüseyin Kıral yaptı.

Gecede Ercüment ve Işık’ın şarkıları ile coşan Kaymaklı sevdalılıları, kulübe de maddi katkıda bulundular. Gecede yapılan bağışlarda kulübe 110,000 TL katkı yapıldı. Geceye katılamamasına rağmen Erol Atakan 50,000 TL katkıda bulunarak gecenin en çok bağış yapan kişisi oldu. Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, gecenin ödülü olan çerçevelenmiş Küçük Kaymaklı formasını, Erol Atakan adına Erkan Sertoğlu’na verdi.