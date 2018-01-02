“Karpaz’da kalkınmanın çözümü yapılaşma değil”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu Başbakanın talihsiz açıklamasını Şehir Plancıları Odası olarak şiddetle kınadıklarını belirterek “Karpaz bölgesinin kalkınmasının çözümü tüm bölgenin yapılaşmaya açılması değil” dedi

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Karpaz bölgesinin kalkınmasının çözümünün tüm bölgenin yapılaşmaya açılması olmadığını vurguladı.

Refikoğlu, kalkınmayı sadece inşaat yapabilmek olarak görmekten vazgeçip, sürdürülebilir bir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel gelişme ile olabileceğini, bunun da imar planları ile olacağını anlamak gerektiğini vurguladı.

Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Bilinmesi gerekir ki o bölgelerin kontrolsüz bir yapılaşmaya açılması bölge halkını kalkındırmayacaktır, aksine doğaya vereceği zararın yanında halkın da sıkıntılarını ekonomik, sosyal ve altyapı anlamında artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Refikoğlu açıklamasında, yılın ilk gününe ülkede yaşanan ölümlü trafik kazaları haberleri ile buruk başlanırken, “Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kazalarla ilgili hiçbir açıklama yapmadığını" ileri sürdü ve Karpaz Emirnamesi hakkındaki söylemlerini eleştirdi.

Dünyanın hiçbir yerinde düzenli gelişmenin sağlanması için yapılan planların, ya da kontrolsüz yapılaşmayı engellemek için alınan önlemlerin ‘gereksiz, ucube’ olarak nitelendirildiğinin görülmediğini belirten Refikoğlu, “Başbakan’ın böyle talihsiz bir açıklama yapmış olmasını Şehir Plancıları Odası olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.

Açıklamasında, “Gönül arzu ederdi ki yönettikleri ülkenin yasalarını özümseyerek emirnameleri yırtıp atmak yerine, plan çalışmalarına gerekli önemi verip, bütçe ayırarak emirnamenin yerine geçecek planları hayata geçirsinlerdi” ifadelerine yer veren Refikoğlu şöyle devam etti:

“Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş tüm ülkeleri planlarla yönetilirken 2018 yılında ülkemizdeki plan sayısı maalesef sınırlı sayıdadır. Planların yerinde yetersiz olsa da kontrolsüz yapılaşmayı biraz da olsa engellemek için emirnameler yer almaktadır. Bu emirnameler de yasamızda belirtildiği gibi yerlerini planlar almadığı sürece kaldırılamamaktadır. Sayın başbakanın ve yanında çalışanların yasaları bilmemesi ve bilmeden seçim vaadi vermesi ülkenin neden bu durumda olduğunun göstergesidir.”

Emirnamelerin acil müdahale edilmesi gereken durumlarda kullanılması ve kısa süre içerisinde yerlerini imar planlarına bırakması gerektiğine dikkat çeken Refikoğlu, ancak bugüne kadar imar planı yapılması gerekirken ülkenin emirname değişiklikleri ile yönetilmeye çalışıldığını kaydetti.

Refikoğlu şöyle devam etti:

“Bilinmesi gerekir ki Karpaz Bölgesi, 24 Şubat 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park statüsüne kavuşmuş, 1995’de Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiş, 2004’te Karpaz Emirnamesi yayınlanmıştır, 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Ayrıca, AB tarafından da Natura 2000 direktifi ile ‘habitat alanının’ uluslararası düzeyde korunması gerektiğinin altı çizilmiştir.”

Karpaz Emirnamesi’nin ise 2004 yılından beridir yürürlükte olduğuna işaret eden Refikoğlu, 2004 yılından bugüne kadar esas emirnamenin üzerine 5 kez değişiklik yapıldığını, 6’ncı değişikliğin yürürlüğe girmesi için gün sayıldığını belirtti.

Karpaz bölgesinin kalkınmasının her kesimin isteyeceği bir hedef iken, verilen sözün imar planı yapılması olması gerektiğine dikkat çeken Refikoğlu, “Ancak hükümetin başındaki başbakan ve ülkemizdeki köklü bir partinin genel başkanı olarak Sayın Özgürgün halka yalan yanlış bilgi vererek halkı kandırmaktadır” iddiasında bulundu.

Refikoğlu, “Bir bölgenin kalkınması kontrollü bir gelişme ile sağlanabilecekken; Karpaz’ın kontrolsüz bir şekilde yapılaşmaya açılması için defalarca Emirname, Çevre Koruma Planı, Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı değiştirilmeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.