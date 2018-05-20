Karpaz'da 27 yıl sonra ilk Rum düğünü

Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumlar 27 yıl aradan sonra ilk kez düğün yaptı...

Gamze PİR BAYKUR

Karpaz’da “Ayios Synesiou” Kilisesinin çanları 27 yıl sonra ilk kez Karpazlı damat Christos Achilleos ve Rodoslu gelin Christina Chalkiti’nin mutluluğu için çaldı. 27 yıl aradan sonra ilk kez dün “Ayios Synesiou” Kilisesinde yapılan düğün merasimi bölgede yaşayan tek papaz olan Peder Zacharias tarafından gerçekleştirildi. “Ayios Synesiou” Kilisesinde hayatlarını birleştiren Achilleos ile Chalkiti, kilisede düzenlenen düğün merasiminin ardından “Ay. Therissos”da tebrik kabul etti. Karpaz’da son Rum düğünü 1991 yılında olmuştu.

Kilisede dini merasim...

Karpazlı damat ChristosAchilleos ile Rodoslu gelin Christina Chalkiti’nindüğünü kilisede dini merasim ile başladı. Kiliseye gelinden önce gelen damat, Kıbrıs'a özgü müzik eşliğinde yürüyerek ve ailesi ile dans ederek gelen gelini kilise kapısında karşıladı. Kiliseye birlikte giren gelin ve damadın nikah töreni ise yaklaşık 1 saat sürdü. Dini merasimin ardından ise kiliseden çıkan gelin ve damat küçük nedimeler tarafından karşılandı ve inanışlarına göre evliliklerinin bereketli olması için gelin ve damada pirinç attılar. Ardından ise gelin elindeki gelin çiçeğini genç kızlara attı. Kilisedeki törenin ardından ise düğün restoranda devam etti.

“Herkes düğünü güneyde yapıyor...”

Düğün merasiminin ardından basına konuşan damat Christos Achilleos, 27 yıl aradan sonra ilk düğünün kendi düğünü olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, bu ilk adımın Karpaz'da yaşayan diğer gençlere örnek olmasını umduğunu dile getirdi. Karpaz'da yaşayan diğer Kıbrıslı Rum gençlerin güneyde evlendiğini ifade eden Achilleos, yaşadığı topraklarda düğün yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.