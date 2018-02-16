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Karma evliliklerden doğanlar dava açıyor

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TC vatandaşlarıyla evliliğinden doğan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamayan Kıbrıslı Türkler, Rum Yönetimi’ne dava açmaya hazırlanıyor

Karma evliliklerden doğanlar dava açıyor
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Kıbrıslı Türklerin, Türkiyeli ya da diğer ülkelerde insanlarla evliliğinden doğan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamayan yaklaşık bin Kıbrıslı Türk’ün, Rum Yönetimi’ne dava açmasının söz konusu olduğu iddia edildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs gazetesine dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS), konuyla ilgili girişim başlattığını yazdı.

Gazete, iki sendikanın yarın bu konuda bilgilendirme toplantısı yapacağını kaydetti. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in konuyla ilgili açıklamaları da aktarıldı.

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