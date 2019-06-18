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Kapalı Maraş için hükümetten önemli adım

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Kapalı Maraş için hükümetten önemli adım
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Bakanlar Kurulu, kapalı Maraş’ın açılması konusunda adım attı. Kurul, uzman bir ekip kurularak bilimsel bir envanter çalışması yapılması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararını, Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay duyurdu.

Özersay, artık kapalı Maraş konusunda somut bir adım atılmasının zamanının geldiğini belirterek, bu çerçevede uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı aldıklarını açıkladı. 

Özersay, şunları kaydetti:

“Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulacak olan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, Vakıf mallarının saptanması, alt yapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir envanter çalışması yapmakla ve bunu Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na raporlamakla görevlendirilecek.

Envanter çalışması sonucunda yapılacak raporlama ertesinde ortaya çıkacak verilere dayalı olarak bundan böyle atılacak olan adımlar da daha sağlıklı şekilde değerlendirilebilecektir. Hükümet olarak envanter çalışması ertesinde atacağımız bir sonraki adımda kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin ve Vakıflar İdaresi’nin mülkiyete dair hak ve menfaatlerine halel gelmeyecek şekilde hareket edeceğiz.

Hukuken KKTC toprakları içerisinde askeri bölge statüsünde olan kapalı Maraş’ta oluşturulacak olan ekibin çalışma yapabilmesi için Bakanlar Kurulu özel bir karar üreterek fiilen çalışmanın yapılmasının koşullarını hazırlayacaktır. Bu çerçevede yapılacak olan bilimsel çalışmaya gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen isimlere de önümüzdeki haftalarda genel bir çağrı yapılacaktır.

Hükümet olarak önümüzdeki günlerde, hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Meclisimizde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bu konuda görüş alış-verişinde bulunacağız.”

MARONİT AÇILIMI

Özersay, Martonit açılımıyla ilgili konunun da  Bakanlar Kurulu’nda bugün ele alındığını ve bu konuda bir bilgilendirme yapıldığını  kaydetti. Özersay, Karpaşa  konusuyla ilgili ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin büyük ihtimalle bu hafta Cuma günü  yapılmasının öngörüldüğünü  belirtti. 

Sözleşmenin yapılmasıyla özellikle yapılacak konutlara Karpaşa bölgesinde yaşayan bazı bireylerin kaydırılmasının gerçekleştirilebileceğini  ve  böylece 10-15 civarındaki Maronit’e KKTC anayasa hukuku çerçevesinde zaten sahibi olarak kabul edildikleri taşınmazların iade edilmesinin mümkün kılınacağını söyledi.
 
GÜZELYURT HASTANESİ… GÜZELYURT İTFAİYESİ…

Sağlık Bakanı ile Ulaştırma Bakanı’nın bugünkü toplantıda  Güzelyurt Hastanesi’nin  durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunduğunu da ifade eden Özersay, Güzelyurt Hastanesi’yle ilgili çalışmaların nasıl hızlandırılabileceği ve Güzelyurt İtfaiyesi’yle ilgili bir tartışma ve değerlendirme yapıldığını belirtti. 

Özersay, “Umarız önümüzdeki günlerde  bu iki konuda size somut bazı kararlar da açıklayabilecek konuma gelebileceğiz” dedi.

GEÇİTKALE HAVAALANI

Bakanlar Kurulu’nun devam eden toplantısında bazı yabancıların  taşınmaz mal alımlarının onaylandığını da kaydeden Özersay,  Geçitkale Havaalanı’nın “görerek uçuşlara” açılması konusunda da bir karar üretildiğini  dile getirdi. Özersay bunun Sivil Havacılık Dairesinin izninin  alınması kaydıyla hayata geçirilecek bir karar olduğunu da kaydetti. 

Süt fiyatlarıyla ilgili  değerlendirmenin ise devam ettiğini dile getiren Özersay  Bakanlar Kurulu toplantısının  basın açıklaması sonrasında devam edeceğini, bazı başka kararlar alınması halinde bunun da basınla paylaşılacağını söyledi.

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 20.00 sıralarında toplandı ve sonrasında açıklama yapılmadı.

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