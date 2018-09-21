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"Kamyon ve tırların sabah 7-8 arası trafiğe çıkması yasak"

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"Kamyon ve tırların sabah 7-8 arası trafiğe çıkması yasak"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kış mesaisi boyunca 5 bin kg ve üzeri ağırlıkta kamyonların 07.00-08.00 saatleri arasında trafiğe çıkmasının yasak olduğu uyarısında bulundu.
Bakanlık duyurusu şöyle:
“Yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından KKTC genelinde trafiğe açık tüm yollarda kamu yaz ve kış mesaisinde geçerli olmak üzere, mesai başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıcına kadar 5 bin kg. ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların seyrüseferleri ve trafikte bulunmaları yasaktır. Bu kapsamda olan araçların kış mesaisi boyunca 07.00 ile 08.00 saatleri arasında trafiğe çıkmalarının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatırız.”

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