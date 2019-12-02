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Kadınlar Birliği yeni yönetimini belirledi

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Kadınlar Birliği yeni yönetimini belirledi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda, Haziran 2019/Haziran 2021 tarihleri arasında iki yıllık süreyle görev yapacak olan yönetim kurulu organlarını belirledi.

Buna göre:

Gülten Feridun......Genel Başkan
Halide Tunceri.......II. Başkan
Gülçin Erkmen........Sekreter
Sezgin Güçlü..........Yardımcı Sekreter
Nezire Maneoğlu....Sayman
Şengül Ataç............Yardımcı Sayman
Sonuç Zaim............Faal Üye
Zehra Beyar.............Faal Üye
Ayşe Eyüp...............Yedek Faal Üye
Aliye Şenol..............Yedek Faal Üye

DİSİPLİN KURULU:
Gülin Küçük
Serap Buba
Eren Çakın
Tanju Üstün.....Yedek üye

DENETLEME KURULU:
Tamay Uluğ
Beran Erkmen Küfi
Zehra Aytaç Saydam.......Yedek Üye

Dış ilişkiler sorumlusu: Beran Erkmen Küfi
Basın yayın sorumluzu: Tanju Üstün

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