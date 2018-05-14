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Kaçak ve korsan taşımacılık denetimleri arttı

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Kaçak ve korsan taşımacılık denetimleri arttı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde hafta sonu ada genelinde kaçak ve korsan taşımacılık denetimi ile kiralık araç denetimleri yapıldığı bildirildi. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eş zamanlı olarak birden fazla bölgede gerçekleştirilen denetimlerde usulsüzlük tespit edilen araçlar hakkında cezai işlem uygulandığı kaydedildi. 
Buna ek olarak cezai durum tespit edilen bu araçların ilgili işletme izinlerinin iptali için çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, bakanlığın kaçak ve korsan taşımacılık ile mücadele kararlılığı çerçevesinde ada genelindeki denetim faaliyetlerini artırarak devam edeceği ifade edildi. 
Denetimlerde tespit edilecek kaçak ve korsan taşımacılara yönelik cezai işlemlerin eksiksiz bir şekilde ve yasaların elverdiği en üst cezanın uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

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