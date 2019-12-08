Kabul edilmez uygulamayı düzeltmek için yasa yapılacak

Güzelyurt bölgesinde sakin bir ailenin 2,5 aylık bebeğinin Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmesi sonrasında ailesine naylon poşet içinde cenazesinin verilmesiyle ilgili yaptığımız haber üzerine Sağlık Bakanı Pilli, bu kabul edilmez uygulamanın düzeltilmesi için yasa yapacaklarını açıkladı

Niyazi ERGÜLEN

Gazetemiz Halkın Sesi tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü yayınlanan ‘Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde skandal uygulama’ haberimiz üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ‘Bu uygulama kabul edilemez’ dedi.

Bakan Pilli, gazetemize yaptığı açıklamada yapılan haber için teşekkür ederek yanlış uygulamayı gazetemizden öğrendiğini açıkladı.

Gerekli soruşturmayı yaptıracağını açıklayan Pilli “Öğrendiğime göre 1975 yılından bu yana ayni uygulamalar varmış. Ancak bu uygulamanın da yanlış olduğunu söylemeliyim” dedi.

Devlet Hastanesi’nin 2.5 aylık ölen bebeğini poşet içinde ailesine teslim etmesinin kabullenilmez olduğunu dile getiren Pilli, en kısa zamanda bu yanlış uygulamayı yasayla düzelteceğini vurguladı.

“Ne olursa olsun bir bebek isterse 1 aylık, on günlük dahi olsa gerektiği şekilde cenazesi aileye teslim edilmesi gerekmekte. Bir poşet içinde aileye alda git denmesi acılı aileye daha çok acı çektirilmiştir. Bu olaydan sonra ayni uygulama yapılmayacak” dedi.

Çocuğunu kaybeden ve poşet içinde cesedi teslim alan aileye başsağlığı dileyen Bakan Pilli, bu olayı gündeme getiren Halkın Sesi Gazetesi’ne teşekkür etti.