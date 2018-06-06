İskele Bölgesinde Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi Bölgesi, Cyprus Garden bölgesi, BRT ve İskele mandıralar bölgesi ile İskele’nin bir bölümüne yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.





