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İskele Bölgesinde Elektrik Kesintisi

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Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek

İskele Bölgesinde Elektrik Kesintisi
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 DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi Bölgesi, Cyprus Garden bölgesi, BRT ve İskele mandıralar bölgesi ile İskele’nin bir bölümüne yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.


 

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