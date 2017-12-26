İskele Belediyesi Noel etkinliği düzenledi

İskele Belediyesi, ilçede yaşayan yabancılara yönelik Noel etkinliği düzenledi

İskele Belediyesi, İlçede yaşayan yabancılara yönelik İskele Belediyesi Halk Plajı’nda Noel etkinliği düzenledi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte toplanan 2.615 TL’lik gelir, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.

NOEL ETKİNLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Müdür vekili ile çok sayıda yabancının katıldığı Noel etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.



SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Denize giriş startının İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından verildiği etkinliğe katılım yoğun oldu. Soğuk havaya aldırış etmeden Noel kutlaması kapsamında denize giren yabancılar, eğlenceli bir gün geçirdi.

SADIKOĞLU: “HER GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCEYE SAYGILIYIZ”

Etkinliğe katılanlara hitaben bir konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dili, dini, ırkı farklı olsa da her görüş ve düşünceye saygılı olduklarını ifade etti. İskeleyi kendi bölgeleri ve vatanları olarak benimseyen vatandaşların artık yabancı değil bizim kardeşimiz olduğunu ve onlar için bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini de belirten Sadıkoğlu, etkinlikten elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlama isteğinin kendisini duygulandırdığını ve gururlandırdığını sözlerine ekledi.

NOEL ETKİNLİĞİNDE 2.615 TL TOPLANDI

Noel Etkinliğinde elde edilen 2.615 TL’lik gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edilmek üzere İskele Belediyesi Müdür Vekili Tahir Musalar tarafından teslim alındı.