İşadamlarından büyük duyarlılık

Belediyesi tarafından yapılan ‘ihtiyaçlı kişilere yardım paketi’ çağrısına Belediyesi tarafından yapılan ‘ihtiyaçlı kişilere yardım paketi’ çağrısına Erdinç Küçükuncular, Bayar Piskobulu ve Halil Falyalı ile Nusmar Market, Şokmar Market ve Erdener Market yardım yaptı

Girne bölgesindeki işadamları ve işletmeler Girne Belediyesi tarafından yapılan ‘ihtiyaçlı kişilere yardım paketi’ çağrısına cevap vererek belediyeye önemli miktarda gıda yardım paketi toplanıldı.

İşadamlarından Erdinç Küçükuncular, Bayar Piskobulu ve Halil Falyalı ile Nusmar Market, Şokmar Market ve Erdener Market gıda yardım paketlerini Girne Belediyesi’ne ulaştırdılar.

İşadamı Halil Falyalı’nın iki bin adet gıda yardım paketi gönderdiği bildirilirken, bunun bin adetinin Girne Belediyesi’ne diğerinin ise Kaymakamlığa teslim edildiği kaydedildi.

Yapılan yardımlar ile ilgili bilgi veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptıkları çağrıya olumlu bir dönüş olduğunu belirterek, çok güzel dayanışma içinde işadamları ve işletmelerin katkıda bulunduklarını ifade etti.