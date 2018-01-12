Sendikal Platform, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC seçimleriyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sendikal Platform içinde yer alan KTOEÖS, KTÖS, GÜÇ-SEN, KTAMS, KOOPSEN, DEVİŞ, BASIN-SEN, DAÜ-SEN, ÇAĞ-SEN, BES tarafından “İrade Ankara’da değil bizdedir” başlığıyla yapılan yazılı ortak açıklamada, “Sayın Çavuşoğlu, ülkemizin değil, kendi ülkenizin dışişleri bakanı olduğunuzu size hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamada, yıllardır sürdürüldüğü iddia edilen “Müdahaleler, baskılar, entegrasyon politikaları ve dönüştürme çalışmalarının yanlış olduğu” belirtilen açıklamada, “ Biz Kıbrıslı Türkler toplumsal varoluş mücadelesi vererek bugünlere geldik. Kimliğimize, nüfusumuza, demokrasimize, kültürümüze, eğitimimize, içişlerimize yapılan hiçbir baskı ve müdahaleyi kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı..

Açıklamada, dayatmalar ve ülkeyi yöneten hükümetler tarafından uygulamaya konulan yanlış politikalarla, Türkiye halkı ile Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya getirildiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Nüfus politikanız ve yapılan vatandaşlıklarla irademizi elimizden alma çalışmalarınız sonucu seçimler sonrası oluşan tabloda bir kadın vekile ağza alınmayacak küfür ve hakarette bulunup yargılanmış hüküm giymiş ve fikir özgürlüğüne karşı açıkça şiddet ve işkence çağrısı yapan kişilerin bile vekil olabildiği bir düzen yarattınız.

Türkiyeli partisi, Türkiyeli örgütleri, vakıfları, dernekleri, sendikaları, ilahiyat okulu gibi tehlikeli çatışma alanları oluşturmak istemektesiniz. Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımı yaptırarak toplumumuzu çatışmaya, bölünmeye götürecek bir düzen yarattınız”.

Siyasi, sosyal, kültürel, dini dayatmalar ve toplum mühendisliği çabalarının çok tehlikeli boyuta gittiği ve Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürüklediği ileri sürülen ortak açıklamada, “Sayın Çavuşoğlu, size bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Kıbrıs'ta var olan demokrasiye müdahale etmek değil, saygı duymak, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs’taki eşit statüsüne ve dünyadaki varlığına saygı göstermek zorundasınız” ifadelerine yer verildi.