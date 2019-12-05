banner255
banner69
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
Nicosia Group Kıbrıs Kupası ilk tur kuraları çekildi
74 0
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
109 0
 
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
37 0
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
15 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
20 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
98 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
47 0
banner82

İnsan Hakları günü dolayısıyla film gösterimi düzenliyor

banner27

Europe Direct Lefkoşa, İnsan Hakları günü dolayısıyla, 13 Aralık Cuma akşamı film gösterimi düzenliyor.

İnsan Hakları günü dolayısıyla film gösterimi düzenliyor


“Ejderhayla Yüzleşmek” isimli film gösterimi  saat 19:00’da Dayanışma Evi’nde yer alacak.
Europe Direct tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dayanışma Evi, Hollanda Büyükelçiliği, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği ve Home Café işbirliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında film gösteriminden sonra  Zelia Gregoriou ve Yetin Arslan'ın katılımıyla bir de panel gerçekleştirilecek. 
Panelin ardından Amalgamation Korosu’nun canlı performansı ve resepsiyon gerçekleştirilecek.
Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak; orijinal dili Dari  olan film  İngilizce altyazılı gösterilecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.