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İnşaat Mütehitleri Birliği'nde asbaşkan Meriç Erülkü

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İnşaat Mütehitleri Birliği'nde asbaşkan Meriç Erülkü
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinin (KTİMB) yeni yönetim kurulu, görev dağılımını dün akşam gerçekleştirdiği ilk toplantısında yaptı.

Birlikten verilen bilgiye göre, hafta sonu yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Cafer Gürcafer başkanlığında yer alan toplantıda, Meriç Erülkü asbaşkan, Halil Öncülay yazman, Redif Nurel de sayman olarak görevlendirildi. Yönetimde Erdim Oras, Ceyhun Tunalı ve Soyer Arpalıklı faal üye; Erdoğan Bekiroğlu ve Arda Alp Gürel de yedek üye olarak görev yapacak.

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