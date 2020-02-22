“İmtiyaz ücreti fona aktarılsa turizm tavan yapar”

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, uçak bileti fiyatlarının daha aşağılara çekilmesi için Ercan-Türkiye uçuşlarının yapılacak bir anlaşma ile iç hat statüsüne alınabileceğini söyledi Turhan: “Yasa gereği casinoların ödediği imtiyaz ücretinin %70’ni tanıtım fonuna aktarılması gerekir. Yıllık 25.mılyon Euro toplanan imtiyaz ücretinin %70’i 17,5 milyon Euro’dur. Bunun tanıtımda kullanılması KKTC turizmine tavan yaptırır”

HALKIN SESİ-Özel

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, uçak bileti fiyatlarının daha aşağılara çekilmesi için Ercan-Türkiye uçuşlarının iki ülke arası yapılacak bir anlaşma ile iç hat statüsüne alınabileceğini söyledi.

HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu’na açıklamalarda bulunan Ercan Turhan, KKTC’ye yurt dışından direkt uçuş olmamasının büyük bir handıkap olduğunu söyledi.

Turhan, “Aktarmalı seferlerle gelecek turist hem yüksek maliyet hem de uzun uçuş yapmak zorundadır. Türkiye’den buraya uçuş sıklıklarının arttırılması ve uçuş fiyatlarının düşürülmesi gerekmektedir” dedi.

Uçuş ücretlerinin fahiş pahalı olduğuna dikkat çeken, ayrıca hava alanını vergilerinin de çok pahalı olduğunu ifade eden Ercan Turhan “Bu da doğal olarak uçuş fiyatlarına yansımaktadır. Örneğin İstanbul Antalya uçan bir yolcunun gidiş dönüş bilet fiyatına 10-12 Euro arası bir vergi yansırken İstanbul Ercan gidiş dönüş uçan bir yolcunun biletine 60 Euro vergi gelmektedir. Ercan uçuşları iki ülke arası yapılacak bir anlaşma ile iç hat statüsüne alınabilir. Ayrıca THY de yakın ülkelerden buraya touch down seferlerini artırtmalıdır.” dedi.

“TEŞVİKLERİN ÖDENMEMESİ BÜYÜK SIKINTI YARATIYOR”

Ercan Turhan, seyahat acentelerinin yurt dışından direkt uçuş olmamasının yarattığı artı maliyetler nedeniyle yurt dışındaki tur operatörlerine hükümetten aldıkları teşvikleri vererek turist getirebildiğini kaydetti ancak uzun zamandır bu alacakların ödenmemesinin olumsuzluk yarattığını belirtti.

Turhan “Zamanında tur operatörüne verilen teşvik rakamları yerli acenteler tarafından finanse edilmekte, alacağını zamanında alamayan acente hayatını devam ettirmede zorlanmakta, bunun doğal sonucu olarak da otelciye yapacağı ödemeyi aksatmakta ve otelci de piyasa ödemelerini aksatmaktadır” diye konuştu.

“TANITIM YETERLİ DEĞİL… İMTİYAZ ÜCRETİ FONA AKTARILSA TURİZM TAVAN YAPAR”

KKTC’nin dış tanıtıma yeterli kaynak ayırmamasından yakınan deneyimli turizmci Ercan Turhan, bütçeden ayrılan kaynağın sadece maaş ödemelerini karşıladığına dikkat çekti.

Özel sektörün kendi tanıtımını kendisi yapmaya çalıştığını söyleyen Turhan,

“Oysa ki Şans Oyunları Yasası gereği casinoların ödediği imtiyaz ücretinin %70’ni tanıtım fonuna aktarılması gerekmektedir. Yıllık 25.mılyon Euro toplanan imtiyaz ücretinin %70’i 17,5 milyon Euro yapmaktadır. Bunun tanıtımda kullanılması KKTC turizmine tavan yaptırır” dedi.

CASINOLAR

Ercan Turhan, KKTC’deki casinoların, otellerin ana sponsoru olduğunun altını çizerek, casinoların otel dolulukları içerisinde yüzde 20 civarı bir yer tuttuğunu ifade etti.

Casinonun verdiği destekle otelin yüksek kalitede hizmet sunduğunu ve bu hizmeti otelin boş kalan %80’lik turist bölümüne de gayet makul fiyatlarla sattığını vurguladı.

Ercan Turhan konuşmasına şöyle devam etti:

“KKTC’de gerek iş gücü maliyetinin yüksek olması, gerek enerji maliyetlerinin yüksek olması, gerek hemen hemen tüm tüketim mallarının Türkiye’den gelmesi ve gelirken yüksek gümrük vergileri yansıması neticesinde hizmet üretim maliyeti çok yüksektir. Otellerin casinolar olmasa bu hizmetleri mevcut satış fiyatları ile satıp yaşamlarını devam ettirmesi mümkün değildir”

“BDDK KARARI BÜYÜK ZARAR VERECEK”

Türkiye Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun ‘KKTC’yi yurt dışı sayarak’ kredi kartı taksit sayısını 6’dan 3’e düşürmesinin olumsuz etki yaratacağını vurgulayan Turhan, KKTC’de tatil satın alan bir Türk’ün tatilini maksimum 3 taksitte satın alabileceğini, oysa aynı kışı tatilini Antalya’da geçirmek isterse 12 taksitte ödeme imkanına sahip olacağını vurgulayarak bu kararın Kuzey Kıbrıs turizmine büyük zarar vereceğini dile getirdi.

TC Sağlık Bakanlığı’nın tıbbı kongre katılım sınırlaması yaptığını da söyleyen Turhan, yurt içi kongrelere bir hekimin katılma sayısının yurt dışı kongresine katılma sayısından daha fazla olduğunu kaydetti

Turhan, KKTC’nin Türkiye’de yurt dışı listesinde olduğunu ve burada gerçekleşecek tıbbı kongre sayılarının artmasını engellediğini ifade etti.

CORONA VİRÜSÜ, TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Çin’de başlayan ve bugüne 2 bin 345 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınının da turizmi olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ercan Turhan, insanların büyük ölçüde seyahatlarını kısıtlayacağını ve bunun da turizme ciddi darbe vuracağını söyledi.

“GÜMRÜK ÜCRETLERİ AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ”

Türkiye’den KKTC’ye gelen tüm ürünlerde gümrük vergilerinin yüksek oluşuna tepki gösteren Turhan, gümrük ücretlerinin temin maliyetinin yüzde 30 artmasına neden olduğunu söyleyerek, bu ücretlerin aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

RUM YÖNETİMİNE TEPKİ: “YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ’NÜ HİÇE SAYDILAR”

Ercan Turhan, Larnaka havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs’a birçok turist geldiğine dikkat çekerek, 2017 yılında İsrail üzerinden yaklaşık 140 bin İsrailli’nin bu yolla KKTC ye gelerek yaklaşık bir milyon geceleme yaptığını hatırlattı.

Rum yönetiminin ise Yeşil Hat Tüzüğü’nü hiçe sayarak söz konusu kapıdan geçişleri durdurduğunu belirten Ercan Turhan, bunun sonucu olarak bu operasyonun bittiğini söyledi.

Turhan, “Rum yönetimi bu uygulamaya devam etmekte ve AB ülkesi harici turistlerin geçişlerinde sorun yaratmakta ve keyfi davranmaktadır. Rum hükümet, bu konuda bakanlar kurulu alıp bunu AB ye onaylatmaya çalışmaktadır” dedi.