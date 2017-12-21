"İmam Hatip yapılmayacak"

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Girne veya başka bir bölgede dini vasıflı okul yapılmasının söz konusu olmadığını belirterek İmam Hatip Okulu yapılmayacağını vurguladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Girne veya başka bir bölgede dini vasıflı okul yapılmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitim alacağı, uluslararası nitelikte okul yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter, Havadis gazetesinde, dün, “Girne’nin Kalbine İmam Hatip” başlığıyla, bugün de “Kent parkına hayır, imam hatipe evet” başlığıyla verilen haberlerde, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıtlamaya yönelik, içeriği doğru olmayan bir yayın yapıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Haberde iddia edildiği gibi, ne Girne’de ne de başka bir bölgede dini vasıflı bir okul yapılması söz konusu değildir. Türkiye Maarif Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da kaliteli eğitim alacağı bir okul yapmayı hedeflemektedir. Anaokuldan lise seviyesine kadar, kaliteli, uluslararası nitelikte eğitim kompleksi yapılacaktır.

Söz konusu haberde, Girne’de okulun yapılacağı arazi konusunda verilen bilgiler de gerçeği yansıtmamakta; 10 yıllık kiralama kararı Vakıflar Yönetim Kurulu’nda imzalanmış olup, kararın, Bakanlar Kurulu’na gönderilmesi ise gündemde değildir.

Gerçeklerin çarpıtıldığı haberde, İskele’de dini vasıflı okul yapılacağı iddiası da doğru değildir.

“HEDEF, KALİTELİ EĞİTİM VERECEK BİR OKUL”

Türkiye Maarif Vakfı, ‘KKTC Uluslararası Maarif Okul Projesi’ ile Girne Ozanköy’deanaokul, ilkoku ve lisenin olacağı uluslararası bir eğitim kompleksi inşa etmeyi hedeflemektedir.

Bu proje ile Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim standartlarına uygun okul inşa edilecek ve KKTC’den her yaştan öğrenci grubuna ulaşma imkanı sağlanacaktır. Eğitim dili belli bir seviyeden sonra İngilizce olacak, ihtiyaç hissedilen diller seçmeli olacak. Mezunlara, Avrupa’da lisans ve lisan üstü eğitim imkanı sağlanacak.

Okul bünyesinde hobi bahçesi, spor sahaları, tenis kortu alanları ve mutfak, drama, müzik, resim, masal, matematik, mekotranik alanlarını barındıran Yaşam Becerileri Eğitim Merkezleri ve Gençlik Merkezleri ile öğrenciler hayata hazırlanacaktır.

Mezun öğrencilerin Avrupa ülkelerinde üniversite tahsili yapmaları teşvik edilecek ve kariyer imkanları sunulacaktır.

Durum bu iken, siyaset üstü bir kurum olan, 2017 yılında 4 milyon TL’nin üzerinde hayır işleri yaparak toplumun her kesimine dokunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, gerçeği yansıtmayan yayınlarla yıpratılmaması temennimizdir.”