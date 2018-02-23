"Her alanda denetim artacak"

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede her alanda denetimin artacağını belirterek, kamudaki insan kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması için çalışma yapılacağını ve gelişmelerin şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti

Başbakan Tufan Erhürman bugün düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, her haftanın son günlerine yakın Bakanlar Kurulu ve Başbakanlığın icraatları konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Başbakanlık’taki toplantıda, Kıbrıs sorunu, hidrokarbon, bütçe, hukuka uygunluk denetimleri, atamalar, belediyeler, Merkezi Cezaevi, bet ofisler konularında açıklamalarda bulunan Erhürman, soruları yanıtladı, gerçekleşmesi için adım atılan projeleri aktardı.

“İSTATİSTİK KURUMU OLUŞTURULACAK”

Ülkede sağlıklı verilerin oluşturabilmesi için İstatistik Kurumu oluşturulacağını kaydeden Erhürman, nüfus sayımı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yakınındaki araziye park yapılması, engelliler için kapalı salonu yapılması ve yapımına başlayan Alevi Kültür Merkezi’nin tamamlanması için bütçeye konulan ek miktarı açıkladı.

Ek mesailerin maliye üzerindeki yüküne işaret eden Erhürman, insan kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması konusunda bir çalışma yapılacağını, ek mesai giderlerinin en fazla olduğu alanların sağlık, gümrük ve güvenlik olduğunu, polise insan kaynaklarıyla ilgili çalışma yapması için talimat verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Merkezi Cezaevi’ndeki koşulların insan onuruna yakışmadığını da belirten Erhürman, yeni cezaevinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflerine işaret etti.



Erhürman, cezaeviyle ilgili şikayetleri dinleyip, değerlendirecek Cezaevi Danışma Kurulu’nun kurulmasını bu hafta Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıyacağını aktardı.



“HER BAKANLIK BÜNYESİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI”



Hukuka aykırı işlemler konusunda her bakanlık bünyesinde çalışma başlatıldığını kaydeden Erhürman, Denetleme Kurulu’nun müşavirlikle ilgili yasal düzenlemenin ardından yapılacak atamalarla çalışmaya başlayacağını belirtti.



Bet ofisler konusunda da açıklamada bulunan Erhürman, ülkede 5 şirketin 51 adet bahis evi olduğunu söyleyerek, bin civarında kişinin sektörde çalıştığını belirtti.



Başbakan bu sayının 40’lara indirilmesi konusunda ortak görüşe ulaştıklarını da belirterek KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girmesine müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.



“İLK DEFA VATANDAŞ OLAN, İLK SEÇİMDE OY KULLANAMAYACAK”



Vatandaşlık konusuna da değinen Erhürman, “İlk defa vatandaş olanlar ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu çalışma için henüz düğmeye basmadık” dedi.



Erhürman, İçişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey kadro tamamlandıktan sonra ilk olarak 2 bin civarındaki istisnai vatandaşlığın ele alınacağını aktardı.



Reform yasayla belediyelerin birleştirilmesinin ve sayının azaltılmasının gündemde olduğunu ancak sadece bunun belediyelerin sorununu çözmeyeceğini belirten Erhürman, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili de gelişmeleri değerlendirdi.



Erhürman, belediyenin durumunun başlatılan hukuki değerlendirme sonrasında belli olacağını söyledi.



Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Erhürman, durum tespiti için Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirecek bir yetkilinin adaya geleceğini söyledi.



Erhürman, adadaki doğal kaynaklar konusunda muhatabın Kıbrıslı Türkler olduğunu da vurguladı.