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“Hepimiz utanmalıyız”

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Her Daim Dostlar Derneği, sulak alanlardaki kirliliğe tepki gösterdi

“Hepimiz utanmalıyız”

Her Daim Dostlar Derneği, ülkeye gelen misafir kuşlara daha iyi koşullar sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Dernek açıklamasında, Yenişehir’de gerçekleştirilen farkındalık amaçlı kuş gözlemi sırasında sulak alanda görülen kirlilik eleştirilerek, “Bu hepimizin utanması gereken bir durumdur. Sulak alanlarımız hepimizin doğal değerleridir. Onlara sahip çıkarak biyoçeşitliliğin sürdürülebilir olmasına katkı koymalıyız. Kuş gözlemi yapılabilecek alanlarımızın olması şansımızdır. Şansımızı iyi kullanalım bunun farkında olalım” denildi.


 

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