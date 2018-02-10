Hedef, Ekonomik Kalkınma

Hükümet programı Meclis’te okundu. 47 sayfadan oluşan programda yapılacak icraatlar tek tek sıralandı. Temel hedefin, “demokrasiyi, hukuk devletini ve insan haklarını temel alan bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı sağlamak” olduğu vurgulandı

Hükümet programından başlıklar...

Kamu Reformu Yasası kısa sürede tamamlanacak

Türkiye ile ülkeye giriş çıkışlarda adli yardımlaşma, bazı askeri bölgelerin sivil kullanıma verilmesi için de askeri anlaşma yapılacak

Çalışmak üzere ülkeye gelecek olanlardan “iyi hal” belgesi istenecek. Gençlerde işsizliği kaldırmak için çalışma yapılacak

Vergi işlemleri elektronik ortamda yapılacak, gümrükte otomasyona geçilecek

Vatandaşlığa sınırlamalar getirilecek, Asgari Ücret Yasası değiştirilecek

Sanal bahse ve bet ofislerine önlemler alınacak, gece kulüpleri için yasal düzenleme yapılacak

Taş ocakları azaltılacak, Teknecik ve Kalecik’e filtre takılacak

Trafikte yabancı uyruklulara ehliyet kriterlere bağlanacak

Üçüncü GSM operatörünün kurulması değerlendirilecek. Çocuklu ve dar gelirli ailelere ücretsiz internet erişimi sağlanacak

Geçitkale Havalimanı açılacak, Girne’den St. Hilarion Kalesi’ne teleferik inşa edilecek

Temel hedef, ekonomik kalkınmayı sağlamak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin vizyonunu, “demokrasiyi, hukuk devletini, sosyal adaleti ve insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı sağlamak, halkı dünyayla ve evrensel değerlerle buluşturmak” olarak açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde 27 milletvekiliyle temsil edilen 4 partili koalisyon hükümetinin 47 sayfalık programında, hükümetin vizyonu yanında her bakanlığın halka hizmet için yapacağı icraatlar sıralandı.

Başbakan Tufan Erhürman, “Her alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuzun ve ağır bir sorumluluk yüklendiğimizin bilinciyle görev üstlenmeye hazırız. Güveninize mazhar olduğumuz takdirde, bu Program’da belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz konusunda sizleri temin ederiz” dedi.

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılan milletvekilliği erken genel seçimiyle Meclis’te 6 parti temsiliyet hakkı kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarmıştı.

Başbakan Tufan Erhürman tarafından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında dün okunan hükümet programında, 4 partinin, demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine ve insan hak ve özgürlüklerine bağlı olarak, halkın refahını artırmak, ekonomiyi büyütmek, adil paylaşımı sağlamak ve halka hak ettiği insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerini sunmak hedefleriyle görev yapmak üzere bir araya geldiği belirtilerek, “Koalisyon hükümetini oluşturan dört parti ülkemizin içinde bulunduğu sorunların ve üstlenilen sorumluluğun büyüklüğünün farkındadır ve karşılıklı güven, iyi niyet ve uzlaşma çerçevesinde kamu yararını esas alarak iş birliği içerisinde çalışmak konusunda kararlıdır” denildi.

Programda, “Dini, mezhebi, dili, rengi, cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi, etnik kökeni, doğum yeri, siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir yurttaşımıza ayrımcılık yapmayan, dini, dili, rengi, cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi, etnik kökeni, doğum yeri, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkese eşit hizmet sunan bir yönetim anlayışıyla çalışmak temel ilkemizdir” ifadeleri yer aldı.

Hükümet programında, “siyasete ve siyasetçilere güvenin azalmasını, siyaset kavramının yolsuzluk, usulsüzlük, hukuksuzluk, partizanlık gibi kavramlarla birlikte anılır ve siyasetin sorunlara çare üreten değil, sorun yaratan bir faaliyet olarak algılanır hale gelmesi” ciddi bir mesele olarak nitelendi ve siyasete duyulan güvendeki aşınmayı durdurmak için çalışmanın hükümetin başlıca görevleri arasında olduğu vurgulandı.

Programda, “Hükümetimizin vizyonu, demokrasiyi, hukuk devletini, sosyal adaleti ve insan hak ve özgürlüklerini temel alan bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı sağlamak, halkımızı dünyayla ve evrensel değerlerle buluşturmaktır” denildi.

Hükümet programında, Başbakanlık başlığı altında, ülkedeki kamu düzeni konusunda siyasi sorumluluğu üstlenmiş olan makamın Başbakanlık olduğu ve bu hükümet döneminde bunun fiilen hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Polisin ve GKK’nın Başbakanlık’a bağlı olduğu ifade edilen programda “Son dönemde artan ve çeşitlenen suçla ve suçlulukla insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha etkili mücadele yürütülmesi ve ülkede huzur ve sükunun sağlanması için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Polis Örgütü’ne gerekli yönetsel ve yasal desteği sağlamak önümüzdeki dönemde Başbakanlığın öncelikli hedefleri arasında olacak, Polis Örgütü mensuplarının huzur ve güven içinde çalışması için gerekli çalışmalar yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun yolsuzluk ve hukuksuzluklarla mücadele konusunda daha etkili çalışmalar yürütmesi, Merkezi Mevzuat Dairesi’nin eksikliklerinin giderilmesi, ülkede en önemli sorunlardan biri olarak nitelenen plansızlığın aşılması için DPÖ’nün güçlendirilmesi, veri sorununu gidermek için İstatistik Kurumu’nun ayrı bir daire olarak yapılandırılması; yeni ve sağlıklı bir nüfus sayımının yapılması için gerekli girişim başlatılacağı da Başbakanlık başlığı altındaki hedefler arasında.

Hükümet programında, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin güçlendirilmesi, kooperatiflerin de daha sıkı bir denetime tabi tutulmasının sağlanması yer alıyor.

