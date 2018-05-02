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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği uyarı eylemi yapacak

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği uyarı eylemi yapacak
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, günlerdir yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini, bu sebeple yarın Güzelyurt’ta uyarı eylemi  düzenleyeceğini duyurdu. 
Birlik Başkanı Mustafa  Naimoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, yarın saat 10.00’da Güzelyurt-Bostancı  yeni trafik ışıklarında araçlarla toplanılacağını kaydetti. 
Hükümet ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üreticiye rağmen bildiğini yaptığını savunan Naimoğulları, taleplerine bir çözüm üretilmediğini, bu anlayışın üreticiyi çileden çıkardığını söyledi. 
Naimoğulları, bu noktadan sonra üreticinin artık haklarını aramak için tepkisini yükseltme zamanının geldiğini, yarından itibaren ülkenin her noktasında uyarı eylemleri yapılacağını belirtti. 

 

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