Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği uyarı eylemi yapacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, günlerdir yapılan görüşmelerin sonuç vermediğini, bu sebeple yarın Güzelyurt’ta uyarı eylemi düzenleyeceğini duyurdu.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, yarın saat 10.00’da Güzelyurt-Bostancı yeni trafik ışıklarında araçlarla toplanılacağını kaydetti.

Hükümet ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın üreticiye rağmen bildiğini yaptığını savunan Naimoğulları, taleplerine bir çözüm üretilmediğini, bu anlayışın üreticiyi çileden çıkardığını söyledi.

Naimoğulları, bu noktadan sonra üreticinin artık haklarını aramak için tepkisini yükseltme zamanının geldiğini, yarından itibaren ülkenin her noktasında uyarı eylemleri yapılacağını belirtti.



