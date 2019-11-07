Hayvan Üreticileri Birliği Adana'da

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Adana`da düzenlenen TÜYAP 13. Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe Fuarı`na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre , 64 kişilik bir heyetle fuara katılan birlik, sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceledi, firmalar ile istişare etti.

TÜYAP tarafından düzenlenen fuarda mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, fuarda yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ve ilgili teknolojilerin topluca tanıtıldığı bir platform olan fuara, Birlik olarak 64 kişilik bir heyetle katılıyor olmanın gururu ve memnuniyeti içerisinde olduklarını ifade etti.

“Fuarların hayvancılar için önemli olduğunu söylemek isterim. Bu vesile ile burada birçok firma ile istişare etme şansımız oldu” diyen Naimoğulları, TÜYAP’ın Tarım ve Hayvancılık Sektörü üzerine gerçekleştirdiği fuarların önem arz ettiğine dikkat çekti. Fuara katılan herkesin istediği verimi alarak, firmalar ile işbirliği yapma şansı yakalamalarını temenni etti.