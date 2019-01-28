Hayali Otomotiv Mühendisliği

Kolej sınavlarında Gazimağusa Bölgesi’nde birincilik ülke genelinde 2.lik elde eden Gazi Yuca, arabayla ilgili her şeyin ilgisini çektiğini bu nedenle otomotiv üzerine eğitim alarak bu alanda uzman olmak istediğini söyledi

Türk Maarif Koleji (TMK) sınavlarında 97 puan alarak Gazimağusa Bölgesi’nde birincilik ülke genelinde 2.lik elde eden Gazi Yuca sınav sonucundan mutlu olduğunu ifade ederek ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

"Size defalarca ders anlatsalar da tekrar etmeniz gerekiyor. Konuyu anlamanın yolu, kendi başınıza geçirdiğiniz zaman" diyen Yuca basına yaptığı açıklamada 2 yıldır İlim Final Dershanesi’ne devam ettiğini söyledi.

Polatpaşa İlkokulu öğrencisi olan Gazi,birinciliği az farkla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını, düzenli ve etkili çalışarak başarıya ulaştığını, başarıda katkısı olan başta okul öğretmeni vetüm öğretmenlerine teşekkür etti. Gazi Yuca devamla şöyle dedi:

“ Bu süreçte daha çok düzenli deneme sınavı çözerek çalıştım. Fen ve Sosyal derslerini düzenli olarak tekrar ettim, konuları biriktirmedim. Matematikte anlamadığım her soruyu muhakkak öğretmenime sorardım, soruyu anlamadan asla geçmezdim.İlim Final Dershanesi’nde Haftalık Soru Takip Formu bizlere verilirdi, her hafta çözmemiz gereken soru sayıları belirlenirdi. Son dönemlerde haftalık bin sorunun altına düşmemeye çalıştım. Bu formlar sayesinde hem dersleri çalışma kontrolümü yaptım hem de motivasyonum arttı.”

OTOMOTİV MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Okul öğretmenlerinin ailelerle olan iletişiminden öğrenciler olarak mutlu olduklarını ifade eden Yuca, araba ile ilgili her şeyin ilgisini çektiğini bu nedenle otomotiv üzerine eğitim alarak bu alanda uzman olmak istediğini söyledi.

Gazi’nin annesi Gülenay Yuca da bu süreci değerlendirerek; “çocuğumuzu yarış atına döndürmek istemedik, o stresi yaşatmadık. Nasıl bir yol izledik, derseniz; verilen ödevlerin muhakkak günlük yapılmasını sağladık, düzenli ve günlük çalışma yaptık.Her şeye rağmen bu süreçte bol bol kitap okumasını sağladık, kitap okudukça hem okuma hızı arttı hem de soruları anlama gücü daha da gelişti.Dershaneden gelen soru takip formlarına uymaya çalışan oğlumuza çalışmayı eğlenceli hale getirecek etkinliklerle destek olmaya çalıştık” şeklinde konuştu. (Lha)