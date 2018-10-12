Havada panik

Lefkoşa'da alçak uçuş yapan THY uçağı panik yarattı

Başkent Lefkoşa'da dün sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.

Ercan Havalimanı’ndan kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM yükseklikten alçak uçuş gerçekleştirdi.

İstanbul seferini yapan söz konusu yolcu uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile acil durum’ vererek Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Söz konusu uçak, pilotun isteği üzerine Kıbrıs üzerinde defalarca tur attıktan sonra Antalya Havalimanı'na sorunsuz inebildi.