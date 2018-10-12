banner107
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
42 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
70 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
36 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
120 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
338 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
275 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
103 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
37 0
banner82
banner147

Havada panik

banner27

Lefkoşa'da alçak uçuş yapan THY uçağı panik yarattı

Havada panik
banner192

Başkent Lefkoşa'da dün sabaha karşı 03.00 sularında alçak uçuş yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçak panik yarattı.

Ercan Havalimanı’ndan kalkan TK 965 sefer sayılı uçak Lefkoşa üzerinden 507 KM hız ile 2.5 KM yükseklikten alçak uçuş gerçekleştirdi.

İstanbul seferini yapan söz konusu yolcu uçağı yaşanan bir arıza nedeni ile acil durum’ vererek Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Söz konusu uçak, pilotun isteği üzerine Kıbrıs üzerinde defalarca tur attıktan sonra Antalya Havalimanı'na sorunsuz inebildi.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.