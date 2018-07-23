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Hava sıcaklıkları yarından sonra düşecek

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Hava sıcaklıkları yarından sonra düşecek
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 Meteoroloji Dairesi, 41’e kadar yükselecek hava sıcaklığında yarından itibaren 4 derecelik düşüş beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimlerde 39 ile 41 derece; diğer günlerde ve sahillerde 35 ile 37 derece dolaylarında seyredecek. 

Buna göre sıcaklıklarda yarından itibaren 4 derecelik düşüş bekleniyor.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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