Hava sıcaklığı 42 derece

Hava sıcaklığı hafta boyunca 39-42 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 – 13 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca açık, pazartesi sabah saatleri sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, İç kesimlerde 39 – 42 derece, sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.