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Hava sıcaklığı 42 derece

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Hava sıcaklığı 42 derece
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 39-42 derece dolaylarında olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7 – 13 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava, hafta boyunca açık, pazartesi sabah saatleri sisli olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, İç kesimlerde 39 – 42 derece, sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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